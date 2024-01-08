Четыре пожара за сутки возники на Харьковщине из-за обстрелов РФ — ГСЧС
В течение суток армия РФ атаковала Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине. Удары пришлись, в том числе по больнице, агропредприятию и частным домам.
«В течение суток российские оккупационные войска повлекли четыре пожара в Харьковской области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, днем 7 января пожар возник в частном секторе Волчанска. Горел дом, гараж и автомобиль на площади около 100 квадратных метров. Во время повторного обстрела Волчанска «прилет» пришелся по заведению социальной инфраструктуры. Также возник пожар — на площади 150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.
Значительные разрушения из-за российских обстрелов также в Великом Бурлуке.
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«В поселке Великий Бурлук Купянского района в результате попадания боеприпасов произошли значительные повреждения складских зданий и лечебного учреждения. В одном из складских помещений местного агропредприятия произошел масштабный пожар на площади пожара около 1200 кв. м», — отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ атаковала Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине. Удары пришлись, в том числе по больнице, агропредприятию и частным домам".