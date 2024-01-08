Четыре пожара за сутки возники на Харьковщине из-за обстрелов РФ — ГСЧС

В течение суток армия РФ атаковала Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине. Удары пришлись, в том числе по больнице, агропредприятию и частным домам.

«В течение суток российские оккупационные войска повлекли четыре пожара в Харьковской области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, днем 7 января пожар возник в частном секторе Волчанска. Горел дом, гараж и автомобиль на площади около 100 квадратных метров. Во время повторного обстрела Волчанска «прилет» пришелся по заведению социальной инфраструктуры. Также возник пожар — на площади 150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

Значительные разрушения из-за российских обстрелов также в Великом Бурлуке.

«В поселке Великий Бурлук Купянского района в результате попадания боеприпасов произошли значительные повреждения складских зданий и лечебного учреждения. В одном из складских помещений местного агропредприятия произошел масштабный пожар на площади пожара около 1200 кв. м», — отметили спасатели.