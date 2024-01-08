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Чотири пожежі за добу виникли на Харківщині через обстріли РФ – ДСНС

Події 08:23   08.01.2024
Оксана Горун
Чотири пожежі за добу виникли на Харківщині через обстріли РФ – ДСНС

Протягом доби армія РФ атакувала Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині. Удари припали, зокрема по лікарні, агропідприємству та приватних будинках.

“Протягом доби російські окупаційні війська спричинили чотири пожежі у Харківській області”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так, вдень 7 січня пожежа виникла у приватному секторі Вовчанська. Горів будинок, гараж та автомобіль на площі близько 100 квадратних метрів. Під час повторного обстрілу Вовчанська “приліт” припав до закладу соціальної інфраструктури. Також виникла пожежа – на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Значні руйнування через російські обстріли також у Великому Бурлуку.

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“У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ атакувала Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині. Удари припали, зокрема по лікарні, агропідприємству та приватних будинках".