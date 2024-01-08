Чотири пожежі за добу виникли на Харківщині через обстріли РФ – ДСНС
Протягом доби армія РФ атакувала Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині. Удари припали, зокрема по лікарні, агропідприємству та приватних будинках.
“Протягом доби російські окупаційні війська спричинили чотири пожежі у Харківській області”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Так, вдень 7 січня пожежа виникла у приватному секторі Вовчанська. Горів будинок, гараж та автомобіль на площі близько 100 квадратних метрів. Під час повторного обстрілу Вовчанська “приліт” припав до закладу соціальної інфраструктури. Також виникла пожежа – на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Значні руйнування через російські обстріли також у Великому Бурлуку.
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“У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв. м”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ атакувала Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині. Удари припали, зокрема по лікарні, агропідприємству та приватних будинках".