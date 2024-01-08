Дві п’ятиповерхівки горіли одночасно в Харкові: четверо врятованих (фото)

Вдень 8 січня надзвичайники гасили пожежі у двох п’ятиповерхівках – на проспекті Героїв Харкова та на вулиці Ініціативній. З цих будинків пожежники врятували чотирьох мешканців, серед яких двоє дітей.

Повідомлення про пожежу на проспекті Героїв Харкова надійшло о 15:34, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У квартирі на четвертому поверсі горіли речі на площі 20 квадратних метрів. Господарку рятувальники вивели на свіже повітря. Враховуючи задимлення всього прогону, з небезпечної зони евакуювали ще трьох мешканців. Цю пожежу загасили о 17:00.

О 16:01 на вулиці Ініціативній також горіла квартира на четвертому поверсі – вогонь охопив речі на площі 10 квадратних метрів. Людей у ​​приміщенні не було, однак у сусідній квартирі, в яку проник дим, перебувала 65-річна жінка та двоє дітей – дівчинка та хлопчик. Їх винесли назовні. Ліквідували пожежу о 17:32.

Причини загорянь з’ясовуються.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області