Дві п’ятиповерхівки горіли одночасно в Харкові: четверо врятованих (фото)
Вдень 8 січня надзвичайники гасили пожежі у двох п’ятиповерхівках – на проспекті Героїв Харкова та на вулиці Ініціативній. З цих будинків пожежники врятували чотирьох мешканців, серед яких двоє дітей.
Повідомлення про пожежу на проспекті Героїв Харкова надійшло о 15:34, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
У квартирі на четвертому поверсі горіли речі на площі 20 квадратних метрів. Господарку рятувальники вивели на свіже повітря. Враховуючи задимлення всього прогону, з небезпечної зони евакуювали ще трьох мешканців. Цю пожежу загасили о 17:00.
О 16:01 на вулиці Ініціативній також горіла квартира на четвертому поверсі – вогонь охопив речі на площі 10 квадратних метрів. Людей у приміщенні не було, однак у сусідній квартирі, в яку проник дим, перебувала 65-річна жінка та двоє дітей – дівчинка та хлопчик. Їх винесли назовні. Ліквідували пожежу о 17:32.
Причини загорянь з’ясовуються.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 січня надзвичайники гасили пожежі у двох п’ятиповерхівках – на проспекті Героїв Харкова та на вулиці Ініціативній. З цих будинків пожежники врятували чотирьох мешканців, серед яких двоє дітей.".