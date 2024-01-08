Ракетный удар по Змиеву: первые минуты после прибытия на место полиции (видео)

Первые минуты работы правоохранителей на месте попадания российской ракеты по частному домовладению в городе Змиев Харьковской области показали в Telegram-канале облуправлении Нацполиции.

Напомним, в результате ракетного удара по Змиеву около 7 утра 8 января погибла женщина и еще три человека пострадали.

По данным правоохранителей, было зафиксировано четыре попадания. Две ракеты ударили между жилыми домами, еще две — по территории предприятия. В одном из домов обвалилась крыша — 89-летнего владельца с ранениями госпитализировали. Соседний дом был разрушен полностью. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения, женщина погибла.

Видео: ГУ НП в Харьковской области