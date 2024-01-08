Ракетный удар по Змиеву: первые минуты после прибытия на место полиции (видео)
Первые минуты работы правоохранителей на месте попадания российской ракеты по частному домовладению в городе Змиев Харьковской области показали в Telegram-канале облуправлении Нацполиции.
Напомним, в результате ракетного удара по Змиеву около 7 утра 8 января погибла женщина и еще три человека пострадали.
По данным правоохранителей, было зафиксировано четыре попадания. Две ракеты ударили между жилыми домами, еще две — по территории предприятия. В одном из домов обвалилась крыша — 89-летнего владельца с ранениями госпитализировали. Соседний дом был разрушен полностью. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения, женщина погибла.
Видео: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Змиев, полиция, ракетний удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты работы правоохранителей на месте попадания российской ракеты по частному домовладению в городе Змиев Харьковской области показали в Telegram-канале облуправлении Нацполиции.".