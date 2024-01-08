РФ повредила в Харькове здание, куда привозили щенков из зоны боевых действий
Фото: ОО «Порятунок тварин Харків»
Один из «прилетов» РФ по Харькову утром 8 января пришелся возле одной из локаций зооволонтеров.
Как сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», в поврежденное здание привозили щенков после эвакуации из зоны боевых действий.
«От взрывной волны в помещении выбило окна. И весь мороз с улицы перешел внутрь», – рассказали волонтеры.
Они обратились за помощью к неравнодушным горожанам с просьбой помочь затянуть окна пленкой.
Желающим помочь с собой нужно иметь рабочий инструмент – молоток и шуруповерт. Узнать все подробности предлагают по телефону: 0999349596 (Елена).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: здание, зооволонтеры, окна, рф, удар, Харьков, щенки;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из «прилетов» РФ по Харькову утром 8 января пришелся возле одной из локаций зооволонтеров.".