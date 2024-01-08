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РФ повредила в Харькове здание, куда привозили щенков из зоны боевых действий

Общество 14:08   08.01.2024
Виктория Яковенко
РФ повредила в Харькове здание, куда привозили щенков из зоны боевых действий Фото: ОО «Порятунок тварин Харків»

Один из «прилетов» РФ по Харькову утром 8 января пришелся возле одной из локаций зооволонтеров.

Как сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», в поврежденное здание привозили щенков после эвакуации из зоны боевых действий.

«От взрывной волны в помещении выбило окна. И весь мороз с улицы перешел внутрь», – рассказали волонтеры.

Они обратились за помощью к неравнодушным горожанам с просьбой помочь затянуть окна пленкой.

Желающим помочь с собой нужно иметь рабочий инструмент – молоток и шуруповерт. Узнать все подробности предлагают по телефону: 0999349596 (Елена).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из «прилетов» РФ по Харькову утром 8 января пришелся возле одной из локаций зооволонтеров.".