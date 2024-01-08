РФ пошкодила у Харкові будівлю, куди привозили цуценят з зони бойових дій

Один із «прильотів» РФ по Харкову 8 січня прийшовся біля однієї з локацій зооволонтерів.

Як повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків», у пошкоджену будівлю привозили цуценят після евакуації з зони бойових дій.

«Від вибухової хвилі у приміщенні вибило вікна. І весь мороз із вулиці перейшов усередину», – розповіли волонтери.

Вони звернулися за допомогою до небайдужих містян з проханням допомогти затягнути вікна плівкою.

Охочим допомогти з собою потрібно мати робочий інструмент – молоток і шурупокрут. Дізнатися всі подробиці пропонують за телефоном: 0999349596 (Олена).