РФ пошкодила у Харкові будівлю, куди привозили цуценят з зони бойових дій
Фото: ГО “Порятунок тварин Харків”
Один із «прильотів» РФ по Харкову 8 січня прийшовся біля однієї з локацій зооволонтерів.
Як повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків», у пошкоджену будівлю привозили цуценят після евакуації з зони бойових дій.
«Від вибухової хвилі у приміщенні вибило вікна. І весь мороз із вулиці перейшов усередину», – розповіли волонтери.
Вони звернулися за допомогою до небайдужих містян з проханням допомогти затягнути вікна плівкою.
Охочим допомогти з собою потрібно мати робочий інструмент – молоток і шурупокрут. Дізнатися всі подробиці пропонують за телефоном: 0999349596 (Олена).
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із «прильотів» РФ по Харкову 8 січня прийшовся біля однієї з локацій зооволонтерів.".