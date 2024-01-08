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РФ пошкодила у Харкові будівлю, куди привозили цуценят з зони бойових дій

Суспільство 14:08   08.01.2024
Вікторія Яковенко
РФ пошкодила у Харкові будівлю, куди привозили цуценят з зони бойових дій Фото: ГО “Порятунок тварин Харків”

Один із «прильотів» РФ по Харкову 8 січня прийшовся біля однієї з локацій зооволонтерів.

Як повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків», у пошкоджену будівлю привозили цуценят після евакуації з зони бойових дій.

«Від вибухової хвилі у приміщенні вибило вікна. І весь мороз із вулиці перейшов усередину», – розповіли волонтери.

Вони звернулися за допомогою до небайдужих містян з проханням допомогти затягнути вікна плівкою.

Охочим допомогти з собою потрібно мати робочий інструмент – молоток і шурупокрут. Дізнатися всі подробиці пропонують за телефоном: 0999349596 (Олена).

Читайте також: Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 14:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із «прильотів» РФ по Харкову 8 січня прийшовся біля однієї з локацій зооволонтерів.".