Трое пострадавших и погибшая: последствия ракетных обстрелов Змиева (фото)
Правоохранители показали последствия утреннего ракетного удара РФ по городу Змиев на Харьковщине.
«8 января около 07:00 ВС РФ произвели ракетный обстрел города Змиев. Зафиксированы 4 попадания. Две ракеты попали между жилыми домами, еще две – на территорию предприятия», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ударов произошел обвал кровли одного из домов. Повреждены окна и стены. Ранение получил 89-летний владелец дома. Его госпитализировали, добавили в полиции.
Также полностью был разрушен соседний дом. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения. Женщину достали из-под завалов без признаков жизни.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, завалы, обстрел, погибла, полиция, постравшие, ракетный, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия утреннего ракетного удара РФ по городу Змиев на Харьковщине.".