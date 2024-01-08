Трое пострадавших и погибшая: последствия ракетных обстрелов Змиева (фото)

Правоохранители показали последствия утреннего ракетного удара РФ по городу Змиев на Харьковщине.

«8 января около 07:00 ВС РФ произвели ракетный обстрел города Змиев. Зафиксированы 4 попадания. Две ракеты попали между жилыми домами, еще две – на территорию предприятия», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ударов произошел обвал кровли одного из домов. Повреждены окна и стены. Ранение получил 89-летний владелец дома. Его госпитализировали, добавили в полиции.

Также полностью был разрушен соседний дом. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения. Женщину достали из-под завалов без признаков жизни.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).