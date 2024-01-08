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Троє постраждалих та одна загибла: наслідки ракетного обстрілу Змієва (фото)

Події 12:42   08.01.2024
Вікторія Яковенко
Троє постраждалих та одна загибла: наслідки ракетного обстрілу Змієва (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці показали наслідки ранкового ракетного удару РФ по місту Зміїв на Харківщині.

«8 січня близько 07:00 ЗС РФ здійснили ракетний обстріл міста Зміїв. Зафіксовано 4 влучання. Дві ракети влучили між житловими будинками, ще дві на територію підприємства», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ударів стався обвал покрівлі одного з будинків. Пошкоджені вікна та стіни. Поранення отримав 89-річний власник будинку. Його шпиталізували, додали в поліції.

Також повністю був зруйнований сусідній будинок. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення. Жінку дістали з-під завалів без ознак життя.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки ранкового ракетного удару РФ по місту Зміїв на Харківщині.".