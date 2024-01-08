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Ракетний удар по Змієву: перші хвилини після прибуття на місце поліції (відео)

Події 19:12   08.01.2024
Олена Нагорна
Ракетний удар по Змієву: перші хвилини після прибуття на місце поліції (відео)

Перші хвилини роботи правоохоронців на місці влучання російської ракети по приватному домоволодінню в місті Зміїв Харківської області показали у телеграм-каналі облуправлінні Нацполіції.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Змієву близько 7-ї ранку 8 січня загинула жінка і ще троє людей постраждали.

За даними правоохоронців, було зафіксовано чотири влучання.  Дві ракети вдарили між житловими будинками, ще дві – по території підприємства. В одному з будинків обвалився дах – 89-річного власника з пораненнями ушпиталили. Сусідній будинок було зруйновано повністю. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення, жінка загинула.

Відео: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини роботи правоохоронців на місці влучання російської ракети по приватному домоволодінню в місті Зміїв Харківської області показали у телеграм-каналі облуправлінні Нацполіції.".