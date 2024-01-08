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На Харьковщине повреждены или разрушены 47 тысяч объектов — ХОВА

Происшествия 10:59   08.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине повреждены или разрушены 47 тысяч объектов — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

О разрушениях и восстановлении на Харьковщине в эфире нацмарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Разрушения по области достаточно велики. Мы продолжаем наполнять соответствующие реестры. И сейчас там учитывается более 47 тысяч объектов, которые либо разрушены, либо повреждены. Ну и, конечно, россия бьет по нам постоянно. Сегодня, например, были обстреляны 15 населенных пунктов. Это вне города Харькова, северо-восточное, Купянское направления», — сказал Синегубов.

По его словам, и в условиях постоянных обстрелов на Харьковщине ведут капитальные восстановительные работы.

«Несмотря на обстрелы, мы восстанавливаем жилые дома. И в прошлом году нам удалось восстановить более 20 домов, которые достаточно серьезно пострадали, там уже заселены люди, и уже в новых, фактически жилищах живут», — отметил начальник ХОВА.

 Читайте также: Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушениях и восстановлении на Харьковщине в эфире нацмарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов".