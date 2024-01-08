На Харківщині пошкоджено чи зруйновано 47 тисяч об’єктів – ХОВА
Про руйнування та відновлення на Харківщині в етері нацмарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Руйнування по області досить великі. Ми продовжуємо наповнювати відповідні реєстри. І наразі там обліковується понад 47 тисяч об’єктів, які або зруйновані, або пошкоджені. Ну і, звичайно, росія б’є по нас постійно. Сьогодні, наприклад, було обстріляно 15 населених пунктів. Це поза містом Харковом, північно-східний, Куп’янський напрямки“, — сказав Синєгубов.
За його словами, навіть за умов постійних обстрілів на Харківщині ведуть капітальні відновлювальні роботи.
“Попри обстріли ми відновлюємо житлові будинки. І минулого року нам вдалося відновити понад 20 будинків, які досить серйозно постраждали, там вже заселені люди, й уже у нових, фактично, помешканнях живуть”, – зазначив начальник ХОВА.
Читайте також: Є загроза обвалення житлового будинку в Харкові після ударів — Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, обстріли, руйнування, синєгубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині пошкоджено чи зруйновано 47 тисяч об’єктів – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування та відновлення на Харківщині в етері нацмарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов".