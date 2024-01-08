На Харківщині пошкоджено чи зруйновано 47 тисяч об’єктів – ХОВА

Про руйнування та відновлення на Харківщині в етері нацмарафону розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Руйнування по області досить великі. Ми продовжуємо наповнювати відповідні реєстри. І наразі там обліковується понад 47 тисяч об’єктів, які або зруйновані, або пошкоджені. Ну і, звичайно, росія б’є по нас постійно. Сьогодні, наприклад, було обстріляно 15 населених пунктів. Це поза містом Харковом, північно-східний, Куп’янський напрямки“, — сказав Синєгубов.

За його словами, навіть за умов постійних обстрілів на Харківщині ведуть капітальні відновлювальні роботи.

“Попри обстріли ми відновлюємо житлові будинки. І минулого року нам вдалося відновити понад 20 будинків, які досить серйозно постраждали, там вже заселені люди, й уже у нових, фактично, помешканнях живуть”, – зазначив начальник ХОВА.