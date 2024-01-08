4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в конце 2023 года опубликовало рейтинг областей по количеству записей в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает ХАЦ.
Первые места заняли:
🥇 1. Львовщина — 1973 записи
🥈 2. Днепропетровщина – 1909
🥉 3. Одесщина – 1213
🏅 4. Харьковщина – 1086
🏅 5. Винницкая область — 1035
👉🏻 Меньше всего «коррупционных записей» в Житомирской (78), Ивано-Франковской (77) и Кировоградской (76) областях.
💼 Всего в реестре 23 705 записей, по 22 646 уже есть судебные решения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коррупция, НАПК, о, рейтинг, харьковщина, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в конце 2023 года опубликовало рейтинг областей по количеству записей в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает ХАЦ.".