Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК

Общество 18:02   08.01.2024
Оксана Якушко
4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в конце 2023 года опубликовало рейтинг областей по количеству записей в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает ХАЦ.

Первые места заняли:

🥇 1. Львовщина — 1973 записи
🥈 2. Днепропетровщина – 1909
🥉 3. Одесщина – 1213
🏅 4. Харьковщина – 1086
🏅 5. Винницкая область — 1035
👉🏻 Меньше всего «коррупционных записей» в Житомирской (78), Ивано-Франковской (77) и Кировоградской (76) областях.
💼 Всего в реестре 23 705 записей, по 22 646 уже есть судебные решения.

Читайте также: Харьковщина стала третьей в Украине по индексу местного благополучия

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Все попадания в Харькове стали следствием прорыва ПВО – военный эксперт
Все попадания в Харькове стали следствием прорыва ПВО – военный эксперт
08.01.2024, 17:01
Главные новости Харькова 8.01: прилеты, Харьковщина 4-ая в рейтинге коррупции
Главные новости Харькова 8.01: прилеты, Харьковщина 4-ая в рейтинге коррупции
08.01.2024, 18:50
Терехов про удар по Харькову: повреждено здание Малой Южной железной дороги
Терехов про удар по Харькову: повреждено здание Малой Южной железной дороги
08.01.2024, 11:34
4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК
4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК
08.01.2024, 18:02
Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий
Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий
08.01.2024, 18:30
Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)
Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)
08.01.2024, 18:16

Новости по теме:

19:07
Соратник Зеленского Ермак отдает истерзанную войной Украину олигархам – СМИ
14:35
Экс-глава Харьковского облсовета Товмасян пошел в ВСУ и показал фото в форме
21:53
Внесли 15 млн грн залога. Нардеп из Харькова Одарченко вышел из СИЗО
15:19
11 тыс. за документы. Глава ветбольницы в Харькове повторно погорела на взятке
18:14
31-летний харьковчанин Сметанин нарастил выпуск ракет и борется с коррупцией

Вы читали новость: «4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в конце 2023 года опубликовало рейтинг областей по количеству записей в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает ХАЦ.".