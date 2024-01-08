4 место заняла Харьковщина в рейтинге самых коррумпированных областей от НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в конце 2023 года опубликовало рейтинг областей по количеству записей в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает ХАЦ.

Первые места заняли:

🥇 1. Львовщина — 1973 записи

🥈 2. Днепропетровщина – 1909

🥉 3. Одесщина – 1213

🏅 4. Харьковщина – 1086

🏅 5. Винницкая область — 1035

👉🏻 Меньше всего «коррупционных записей» в Житомирской (78), Ивано-Франковской (77) и Кировоградской (76) областях.

💼 Всего в реестре 23 705 записей, по 22 646 уже есть судебные решения.

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