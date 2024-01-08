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4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК

Суспільство 18:02   08.01.2024
Оксана Якушко
4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наприкінці 2023 року опублікувало рейтинг областей за кількістю записів у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повідомляє ХАЦ.

Перші місця посіли:

🥇 1. Львівщина – 1973 записи

🥈 2. Дніпропетровщина – 1909

🥉 3. Одещина – 1213

🏅 4. Харківщина – 1086

🏅 5. Вінниччина – 1035

👉🏻 Найменше «корупційних записів» у Житомирській (78), Івано-Франківській (77) та Кіровоградській (76) областях.

💼 Усього в реєстрі 23 705 записів, по 22 646 вже є судові рішення.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наприкінці 2023 року опублікувало рейтинг областей за кількістю записів у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повідомляє ХАЦ.".