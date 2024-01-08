4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наприкінці 2023 року опублікувало рейтинг областей за кількістю записів у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повідомляє ХАЦ.
Перші місця посіли:
🥇 1. Львівщина – 1973 записи
🥈 2. Дніпропетровщина – 1909
🥉 3. Одещина – 1213
🏅 4. Харківщина – 1086
🏅 5. Вінниччина – 1035
👉🏻 Найменше «корупційних записів» у Житомирській (78), Івано-Франківській (77) та Кіровоградській (76) областях.
💼 Усього в реєстрі 23 705 записів, по 22 646 вже є судові рішення.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коррупция, НАПК, о, рейтинг, харківщина, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наприкінці 2023 року опублікувало рейтинг областей за кількістю записів у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повідомляє ХАЦ.".