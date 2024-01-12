Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Над Харьковской областью были замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:24 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!» — призывает Мельник.
Воздушная тревога в Харьковской области на данный момент не объявлена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотники, дрони, дроны, Мельник, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 22:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью были замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:24 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".