Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

Над Харьковской областью были замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:24 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!» — призывает Мельник.

Воздушная тревога в Харьковской области на данный момент не объявлена.