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Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

Общество 22:32   12.01.2024
Елена Нагорная
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

Над Харьковской областью были замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:24 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!» — призывает Мельник.

Воздушная тревога в Харьковской области на данный момент не объявлена.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 22:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью были замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:24 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".