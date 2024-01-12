Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Над Харківською областю були помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:24 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Дотримуйтесь правил безпеки й не знімайте роботу ППО!” – закликає Мельник.

Повітряна тривога на Харківщині на цей час не оголошена.