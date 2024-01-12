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Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Суспільство 22:32   12.01.2024
Олена Нагорна
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Над Харківською областю були помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:24 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Дотримуйтесь правил безпеки й не знімайте роботу ППО!” – закликає Мельник.

Повітряна тривога на Харківщині на цей час не оголошена.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 22:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю були помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:24 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".