Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Над Харківською областю були помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:24 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Дотримуйтесь правил безпеки й не знімайте роботу ППО!” – закликає Мельник.
Повітряна тривога на Харківщині на цей час не оголошена.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беспилотники, дрони, Мельник, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 22:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю були помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:24 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".