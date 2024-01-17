Энергетики подали свет 67 потребителям, обесточенным из-за удара по Харькову

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» дали свет потребителям в центре Харькова, которые остались без электричества из-за обстрела вечером 16 января, рассказал руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.

Ракеты повредили два узловых пункта облэнерго, что привело к обесточению 93 бытовых и 12 юридических потребителей.

«Сегодня нам удалось возобновить электроснабжение для 62 бытовых и 5 юридических потребителей. Завтра планируем отремонтировать узловые пункты «, – отметил Сергей Помазан.