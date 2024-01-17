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Энергетики подали свет 67 потребителям, обесточенным из-за удара по Харькову

Общество 17:34   17.01.2024
Оксана Якушко

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» дали свет потребителям в центре Харькова, которые остались без электричества из-за обстрела вечером 16 января, рассказал руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.

Ракеты повредили два узловых пункта облэнерго, что привело к обесточению 93 бытовых и 12 юридических потребителей.

«Сегодня нам удалось возобновить электроснабжение для 62 бытовых и 5 юридических потребителей. Завтра планируем отремонтировать узловые пункты «, – отметил Сергей Помазан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковоблэнерго» дали свет потребителям в центре Харькова, которые остались без электричества из-за обстрела вечером 16 января, рассказал руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.".