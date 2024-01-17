Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові
Фахівці АТ “Харківобленерго” дали світло споживачам у центрі Харкова, які залишилися без електрики через обстріл увечері 16 січня, розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.
Ракети пошкодили два вузлові пункти обленерго, що призвело до знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів.
“Сьогодні нам вдалося відновити електропостачання для 62 побутових та 5 юридичних споживачів. Завтра плануємо відремонтувати вузлові пункти”, – зазначив Сергій Помазан.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, ремонт, світло, Харків, центр Харькова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” дали світло споживачам у центрі Харкова, які залишилися без електрики через обстріл увечері 16 січня, розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.".