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Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові

Суспільство 17:34   17.01.2024
Оксана Якушко

Фахівці АТ “Харківобленерго” дали світло споживачам у центрі Харкова, які залишилися без електрики через обстріл увечері 16 січня, розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.

Ракети пошкодили два вузлові пункти обленерго, що призвело до знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів.

“Сьогодні нам вдалося відновити електропостачання для 62 побутових та 5 юридичних споживачів. Завтра плануємо відремонтувати вузлові пункти”, – зазначив Сергій Помазан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” дали світло споживачам у центрі Харкова, які залишилися без електрики через обстріл увечері 16 січня, розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.".