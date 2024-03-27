«Будем усиливать» — Синегубов о защите энергообъектов Харькова от ударов РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о защите энергообъектов в городе Харьков от атак россиян.

«У нас есть целый комплекс оборонных сооружений, защитных сооружений и ситуация, которую мы имеем сейчас, в том числе, что часть этих сооружений сработала на этих объектах. Мы, конечно, там будем только усиливать. У нас нет другого выхода, как усиливать пассивно, то есть пассивную защиту таких объектов», – рассказал глава ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.