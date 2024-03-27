«Будем усиливать» — Синегубов о защите энергообъектов Харькова от ударов РФ
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о защите энергообъектов в городе Харьков от атак россиян.
«У нас есть целый комплекс оборонных сооружений, защитных сооружений и ситуация, которую мы имеем сейчас, в том числе, что часть этих сооружений сработала на этих объектах. Мы, конечно, там будем только усиливать. У нас нет другого выхода, как усиливать пассивно, то есть пассивную защиту таких объектов», – рассказал глава ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Удар российских ракет нанес серьезные разрушения. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон — отключение тепла должно помочь в подаче электричества и горячей воды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, рф, синегубов, удары, Харьков, энергообьекты;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:46;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о защите энергообъектов в городе Харьков от атак россиян.".