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Будемо посилювати – Синєгубов про захист енергооб’єктів Харкова від ударів РФ

Суспільство 16:46   27.03.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Будемо посилювати – Синєгубов про захист енергооб’єктів Харкова від ударів РФ Фото: пресслужба ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про захист енергооб’єктів у місті Харків від атак росіян.

«У нас є цілий комплекс оборонних споруд, захисних споруд і ту ситуацію, яку ми маємо наразі, в тому числі, частина цих споруд спрацювала на цих об’єктах, і там працюють надалі. Ми, звичайно, що там будемо лише посилювати. У нас немає іншого виходу, як посилювати дійсно пасивно, тобто пасивний захист таких об’єктів», – розповів голова ХОВА, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Удар російських ракет завдав серйозних руйнувань. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон – відключення тепла має допомогти в подачі електрики та гарячої води.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про захист енергооб’єктів у місті Харків від атак росіян.".