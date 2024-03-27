Будемо посилювати – Синєгубов про захист енергооб’єктів Харкова від ударів РФ

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про захист енергооб’єктів у місті Харків від атак росіян.

«У нас є цілий комплекс оборонних споруд, захисних споруд і ту ситуацію, яку ми маємо наразі, в тому числі, частина цих споруд спрацювала на цих об’єктах, і там працюють надалі. Ми, звичайно, що там будемо лише посилювати. У нас немає іншого виходу, як посилювати дійсно пасивно, тобто пасивний захист таких об’єктів», – розповів голова ХОВА, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.