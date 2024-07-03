Трамп хочет отдать часть Украины Путину и запретить вступать в НАТО – Politico

Бывший президент Дональд Трамп постоянно выражал недовольство тем, что союзники по НАТО «обманывают нас», не достигая целевого показателя расходов в 2 процента. | Николас Камм/AFP/Getty Images

Советники Трампа предвидят «радикальную переориентацию», в ходе которой Вашингтон отойдет на второй план по отношению к Европе и заключит сделку с Путиным по Украине, сообщает Politico.

Дональд Трамп так часто угрожал выйти из НАТО (или создавал такую видимость), что для многих его критиков вопрос лишь в том, когда это произойдет в случае его президентства.

Трамп вряд ли выйдет из НАТО напрямую. Но даже если он официально не покинет организацию, это не значит, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности.

В обмен на дальнейшее участие США Трамп не только ожидает, что европейские страны резко увеличат свои расходы на НАТО (что было его главной претензией в бытность президентом), но и предпримет то, что один военный эксперт, знакомый с ходом мыслей в кругу советников Трампа по национальной безопасности, Дэн Колдуэлл называет «радикальной переориентацией» НАТО.

По словам приближенных к Трампу чиновников, США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, оставив свою авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Но основная часть пехоты, бронетехники, логистики и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Другая часть формирующегося игрового плана Трампа — двухуровневая система НАТО. Эта идея, означает, что страны-члены, которые еще не расходуют 2 % ВВП на оборону, «не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности США».

Это можно рассматривать как нарушение статьи 5 договора, которая обязывает каждого члена предпринимать «такие действия, которые он сочтет необходимыми», чтобы помочь тому, кто подвергся нападению.

Трамп постоянно выражал досаду, что союзники по НАТО «обдирают нас », не достигая целевого показателя расходов в 2%. Совсем недавно Трамп, по-видимому, фактически спровоцировал российскую атаку на неплательщиков НАТО, заявив, что он «поощрит» русских «делать все, что им вздумается» со странами-членами, которые еще не достигли целевого показателя расходов на оборону.

Быстрая развязка украино-российской войны также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, Трамп как кандидат от Республиканской партии обдумывает сделку, где НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию — и ведет переговоры с Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе, сообщают два других эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа.

В апреле The Washington Post сообщила, что предварительный план Трампа также включает давление на Украину с целью передачи Крыма и приграничного региона Донбасса России.

«Я ожидаю очень быстрого соглашения, которое положит конец конфликту», — сказал Кевин Робертс, президент Heritage Foundation, влиятельного аналитического центра, связанного с Трампом, который разработал «Проект 2025».

Сам Трамп публично не раскрывал свои планы относительно Украины, но в ходе предвыборной кампании он неоднократно клялся положить конец войне как одной из своих первых задач — «еще до того, как я приду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы победим на президентских выборах», — заявил он на митинге в Филадельфии 22 июня. На вопрос в подкасте 21 июня, готов ли он снять вопрос о расширении НАТО на Украину, Трамп ответил — в замечаниях, которые в основном не были опубликованы, — что обещание членства в НАТО для Украины было «ошибкой» и «на самом деле, поэтому началась эта война».

14 июня Путин заявил, что Россия будет готова вести переговоры о прекращении войны, если Украина откажется от любых амбиций по вступлению в НАТО и выведет войска из четырех регионов, которые Москва считает своими. На вопрос в ходе дебатов с Байденом 27 июня, приемлемы ли такие условия, Трамп ответил: «Нет, они неприемлемы. Но послушайте, это война, которая никогда не должна была начинаться».

Критики говорят, что давление на Украину с целью сдачи территории только оправдает ужасный и убийственный захват земель Путиным. Но Трамп ясно дал понять, что он любит Украину так же мало, как и НАТО, заявив в июне, что Украина «никогда не будет там для нас» и «мы должны платить НАШИМ ВОЙСКАМ больше, вместо того, чтобы отправлять 60 млрд долларов в Украину».

Другой представитель Республиканской партии, Дон Бэкон, сказал журналистам, пересказывая тот же разговор, что Трамп пренебрежительно относится к цели Киева вытеснить русских, что было неукоснительной политикой Байдена.