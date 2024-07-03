Трамп хоче віддати частину України Путіну і заборонити вступ у НАТО – Politico

Радники Трампа передбачають «радикальну переорієнтацію», в ході якої Вашингтон відійде на другий план щодо Європи та укладе угоду з Путіним щодо України, повідомляє Politico.

Дональд Трамп так часто погрожував вийти з НАТО (або створював таку видимість), що для багатьох його критиків питання лише в тому, коли це станеться у разі його президентства.

Трамп навряд чи вийде з НАТО. Але навіть якщо він офіційно не залишить організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості та безпеці.

В обмін на подальшу участь США Трамп не тільки очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (що було його головною претензією під час перебування президентом), а й зробить те, що один військовий експерт, знайомий з ходом думок у колі радників Трампа щодо національної безпеки Ден Колдуелл називає «радикальною переорієнтацією» НАТО.

За словами наближених до Трампа чиновників, США збережуть свою ядерну парасольку над Європою під час другого терміну Трампа, залишивши свою авіацію та бази у Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили. Але основна частина піхоти, бронетехніки, логістики та артилерії зрештою перейде з рук американців до рук європейців.

Інша частина ігрового плану Трампа, що формується, — дворівнева система НАТО. Ця ідея означає, що країни-члени, які ще не витрачають 2% ВВП на оборону, «не користуватимуться оборонною щедрістю та гарантіями безпеки США».

Це можна розглядати як порушення статті 5 договору, яка зобов’язує кожного члена робити «такі дії, які він вважатиме за необхідне», щоб допомогти тому, хто зазнав нападу.

Трамп постійно нарікав, що союзники по НАТО «обдирають нас», не досягаючи цільового показника витрат у 2%. Нещодавно Трамп, мабуть, фактично спровокував російську атаку на неплатників НАТО, заявивши, що він «заохотить» росіян «робити все, що їм заманеться» з країнами-членами, які ще не досягли цільового показника видатків на оборону.

Швидка розв’язка українсько-російської війни також, ймовірно, відіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО. У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, Трамп як кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, де НАТО зобов’язується не розширюватися на схід, зокрема на Україну та Грузію, і веде переговори з Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва може залишити собі, повідомляють два інші експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також включає тиск на Україну з метою передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.

“Я чекаю дуже швидкої угоди, яка покладе край конфлікту”, – сказав Кевін Робертс, президент Heritage Foundation, впливового аналітичного центру, пов’язаного з Трампом, який розробив “Проєкт 2025”.

Сам Трамп публічно не розкривав своїх планів щодо України, але в ході передвиборчої кампанії він неодноразово присягався покласти край війні як одному зі своїх перших завдань — «ще до того, як я прийду до Овального кабінету, невдовзі після того, як ми переможемо на президентських виборах. », – заявив він на мітингу у Філадельфії 22 червня. На запитання у подкасті 21 червня, чи готовий він зняти питання про розширення НАТО на Україну, Трамп відповів — у зауваженнях, які здебільшого не були опубліковані, — що обіцянка членства в НАТО для України була «помилкою» і «насправді тому почалася ця війна».

14 червня Путін заявив, що Росія буде готова вести переговори про припинення війни, якщо Україна відмовиться від будь-яких амбіцій щодо вступу до НАТО і виведе війська із чотирьох регіонів, які Москва вважає своїми. На запитання під час дебатів із Байденом 27 червня, чи прийнятні такі умови, Трамп відповів: «Ні, вони неприйнятні. Але послухайте, це війна, яка ніколи не мала починатися».

Критики кажуть, що тиск на Україну з метою здачі території лише виправдає жахливе та вбивче захоплення земель Путіним. Але Трамп ясно дав зрозуміти, що він любить Україну так само мало, як і НАТО, заявивши в червні, що Україна «ніколи не буде там для нас» і «ми повинні платити НАШИМ ВІЙСЬКАМ більше, замість того, щоб відправляти 60 млрд доларів у Україну».

Інший представник Республіканської партії, Дон Бекон, сказав журналістам, переказуючи ту ж розмову, що Трамп зневажливо ставиться до мети Києва витіснити росіян, що було неухильною політикою Байдена.