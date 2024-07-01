Зеленський планував підписати мир із РФ перед заморозкою війни восени – NV

Як перші дебати Джо Байдена та Дональда Трампа та вибори в США впливають на процес переговорів щодо війни проти України, розповів в інтерв’ю Radio NV політолог Микола Давидюк.

Після провалу Байден на дебатах із Трампом план мирної угоди між Україною та РФ опинився під питанням, каже Давидюк.

«Проблема полягає в тому, що Байден мав план, і він по ньому рухався. У жовтні мали робити велику зустріч у Саудівській Аравії. Тепер питання: чи захоче на цю зустріч їхати РФ, саудити, Китай та ми? Є питання, чи достатньо легітимності буде у нього на той час, якщо він не буде кандидатом чи буде кандидатом, але слабким; чи захочуть при ньому підписувати? Половина може сказати «давайте [чекаємо] місяць, дочекаємося іншого президента» — чи буде це знову Байден, чи це буде Трамп, чи це буде, умовно, Камала Харріс, не знаємо, — «і [підпишемо угоду] вже за нового президента з великою легітимністю на чотири роки плюс». І це може усунути саму рамку того плану, який Байден запустив», – пояснює політолог.

З тих інсайдів, які вже були, можна зробити висновок, що в Саудівській Аравії мала бути вже фінальна зустріч між РФ та Україною перед заморожуванням війни, зазначає Давидюк.

«Заморожуванням. Тож росіяни давали сигнал, що навіть готові віддати [Запорізьку] атомну станцію. Але кілька блоків мало працювати на тимчасово окупованій території. З цього ми виходимо, що мали залишитися ще тимчасово окуповані території. Насправді [президент Володимир] Зеленський робить натяки. Зеленський зробив перший натяк, коли сказав, що за кілька місяців уже буде готовий фінальний план мирної угоди. Згодом Зеленський сказав, що цього року буде фінально. Він сказав, що у нас багато вбитих, травмованих. Коли він говорив у Брюсселі, це теж було про це. Була така історія, але реальність змінилася», – розповів політолог Давидюк.