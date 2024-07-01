Зеленский планировал подписать мир с РФ перед заморозкой войны осенью – NV
Как первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа и выборы в США влияют на процесс переговоров по войне РФ против Украины, рассказал в интервью Radio NV политолог Николай Давидюк.
После провала Байден на дебатах с Трампом план мирного соглашения между Украиной и РФ оказался под вопросом, говорит Давидюк.
«Проблема заключается в том, что у Байдена был план, и он по нему двигался. В октябре должны были делать большую встречу в Саудовской Аравии. Теперь вопрос: захочет ли на эту встречу ехать РФ , саудиты, Китай и мы? Есть вопрос, достаточно ли легитимности будет у него на то время, если он не будет кандидатом или будет кандидатом, но слабым; захотят ли при нем подписывать? Половина может сказать «давайте [подождем] месяц, дождемся другого президента» — будет ли это снова Байден, или это будет Трамп, или это будет, условно, Камала Харрис, не знаем, — «и [подпишем соглашение] уже при новом президенте с большой легитимностью на четыре года плюс». И это может сместить саму рамку того плана, который Байден запустил», — объясняет политолог.
Из тех инсайдов, которые уже были, можно сделать вывод, что в Саудовской Аравии должна была быть уже финальная встреча между РФ и Украиной перед заморозкой войны, отмечает Давидюк.
«Заморозкой. Поэтому россияне давали сигнал, что даже готовы отдать [Запорожскую] атомную станцию. Но несколько блоков должно было работать на временно оккупированной территории. Из этого мы исходим, что должны были остаться еще временно оккупированные территории. На самом деле [президент Украины Владимир] Зеленский делает намеки. Зеленский сделал первый намек, когда сказал, что через несколько месяцев уже будет готов финальный план мирного соглашения. Потом Зеленский сказал, что в этом году будет финально. Он сказал, что у нас много убитых, много травмированных. Когда он говорил в Брюсселе, это же тоже было об этом. Была такая история, но реальность изменилась», — рассказал политолог Давидюк.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: война, выборы в США, выборы президента США, Джо Байден, заморозка, Китай, мирное соглашение в РФ, переговоры, президент США., рф, Саудовская Аравия;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 15:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа и выборы в США влияют на процесс переговоров по войне РФ против Украины, рассказал в интервью Radio NV политолог Николай Давидюк.".