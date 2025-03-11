Женщина погибла на пожаре в Харькове утром
11 марта в Харькове произошла трагедия в Слободском районе.
«Утром 11 марта спасатели выехали на тушение пожара в пятиэтажном жилом доме по ул. Зерновая в Слободском районе Харькова. Огонь охватил квартиру на первом этаже, уничтожив домашние вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, в результате пожара погибла 83-летняя женщина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь потушили через полчаса. Причину пожара еще выясняют.
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Напомним, за минувшие сутки в Харьковской области тушили 48 пожаров. Из них три были связаны с российскими обстрелами. А 40 — это были пожары в экосистемах, в основном вызванные поджигателями сухостоя. Выгорело 29 га территории. Также утром 11 марта, в 05:18, на Салтовке горела пятиэтажка. Пострадал 49-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 12:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 марта в Харькове произошла трагедия в Слободском районе".