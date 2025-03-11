Утром на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавший – ГСЧС

О пожарах, которые возникли в течение суток, проинформировали утром 11 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

За сутки спасатели ликвидировали 48 пожаров, 40 из них – возникли в экосистемах региона. Общая площадь возгорания составила около 29 га.

«Около 22:00 подразделения ГСЧС привлекались к проведению обследования территории сельскохозяйственного предприятия в г. Балаклея Изюмского района, атакованного российским беспилотником. В результате удара пострадал 61-летний мужчина, повреждены складские здания и техника», – сообщили спасатели.

А утром, в 05:18, на Салтовке горела пятиэтажка.

«Пострадал 49-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в больницу. В его квартире горели домашние принадлежности и мебель на площади 3 м кв. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.