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Утром на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавший – ГСЧС

Происшествия 08:07   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавший – ГСЧС

О пожарах, которые возникли в течение суток, проинформировали утром 11 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

За сутки спасатели ликвидировали 48 пожаров, 40 из них – возникли в экосистемах региона. Общая площадь возгорания составила около 29 га.

«Около 22:00 подразделения ГСЧС привлекались к проведению обследования территории сельскохозяйственного предприятия в г. Балаклея Изюмского района, атакованного российским беспилотником. В результате удара пострадал 61-летний мужчина, повреждены складские здания и техника», – сообщили спасатели.

А утром, в 05:18, на Салтовке горела пятиэтажка.

«Пострадал 49-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в больницу. В его квартире горели домашние принадлежности и мебель на площади 3 м кв. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли в течение суток, проинформировали утром 11 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".