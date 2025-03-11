Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС

Про пожежі, що виникли протягом доби, поінформували вранці 11 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

За добу рятувальники ліквідували 48 пожеж, 40 із них – виникли в екосистемах регіону. Загальна площа займання становила близько 29 га.

“Близько 22:00 підрозділи ДСНС залучались до проведення обстеження території сільськогосподарського підприємства у м. Балаклія Ізюмського району, атакованого російським безпілотником. У результаті удару постраждав 61-річний чоловік, пошкоджені складські будівлі та техніка”, – повідомили рятувальники.

А вранці, о 05:18, на Салтівці горіла п’ятиповерхівка.

“Постраждав 49-річний чоловік. З отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до лікарні. В його квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 3 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.