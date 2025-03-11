Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС

Події 08:07   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС

Про пожежі, що виникли протягом доби, поінформували вранці 11 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

За добу рятувальники ліквідували 48 пожеж, 40 із них – виникли в екосистемах регіону. Загальна площа займання становила близько 29 га.

“Близько 22:00 підрозділи ДСНС залучались до проведення обстеження території сільськогосподарського підприємства у м. Балаклія Ізюмського району, атакованого російським безпілотником. У результаті удару постраждав 61-річний чоловік, пошкоджені складські будівлі та техніка”, – повідомили рятувальники.

А вранці, о 05:18, на Салтівці горіла п’ятиповерхівка.

“Постраждав 49-річний чоловік. З отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до лікарні. В його квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 3 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.

Читайте також: Чоловіка, який ймовірно викрав двигун ліфта, копи впіймали у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі
Цілий день напередодні ворог бив по Куп’янському району: є руйнування й пожежі
11.03.2025, 08:45
Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували
Десять штурмів РФ відбили українські захисники на Харківщині – де атакували
11.03.2025, 08:26
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
11.03.2025, 08:07
Новини Харкова — головне 11 березня: ранкова пожежа на Салтівці, обстріли, бої
Новини Харкова — головне 11 березня: ранкова пожежа на Салтівці, обстріли, бої
11.03.2025, 08:52
Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW
Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW
11.03.2025, 07:37
Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії
11.03.2025, 06:00

Новини за темою:

07:46
Побутові пожежі, загоряння в екосистемах, трагедії на льоду: зведення від ДСНС
16:11
На Харківщині зі ставка дістали тіло жертви екстремальної риболовлі
08:01
Вночі армія РФ вдарила по Печенігах: горів приватний будинок, є постраждалий
16:24
Палила сухостій: пенсіонерка загинула на Харківщині, ДСНС нагадала про штрафи
10:32
ДСНС: 21 пожежу загасили на Харківщині, є постраждалі та госпіталізовані

Ви читали новину: «Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 08:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли протягом доби, поінформували вранці 11 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".