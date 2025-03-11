Жінка загинула під час пожежі в Харкові вранці

11 березня в Харкові сталася трагедія в Слобідському районі.

“Вранці 11 березня рятувальники виїхали на гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Зернова, що у Слобідському районі Харкова. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 м кв. На жаль, унаслідок пожежі загинула 83-річна жінка“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь загасили за пів години. Причину пожежі ще з’ясовують.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині гасили 48 пожеж. З них три були пов’язані з російськими обстрілами. А 40 – це були пожежі в екосистемах, здебільшого спричинені паліями сухостою. Вигоріло 29 га території. Також вранці 11 березня, о 05:18, на Салтівці горіла п’ятиповерхівка. Постраждав 49-річний чоловік.