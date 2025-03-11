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Жінка загинула під час пожежі в Харкові вранці

Події 12:18   11.03.2025
Оксана Горун
Жінка загинула під час пожежі в Харкові вранці Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

11 березня в Харкові сталася трагедія в Слобідському районі.

Вранці 11 березня рятувальники виїхали на гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Зернова, що у Слобідському районі Харкова. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 м кв. На жаль, унаслідок пожежі загинула 83-річна жінка“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь загасили за пів години. Причину пожежі ще з’ясовують.

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Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині гасили 48 пожеж. З них три були пов’язані з російськими обстрілами. А 40 – це були пожежі в екосистемах, здебільшого спричинені паліями сухостою. Вигоріло 29 га території. Також вранці 11 березня, о 05:18, на Салтівці горіла п’ятиповерхівка. Постраждав 49-річний чоловік.  

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 12:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня в Харкові сталася трагедія в Слобідському районі".