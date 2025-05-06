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ISW: российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении

Фронт 07:30   06.05.2025
Оксана Горун
ISW: российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ есть продвижения в руинах Волчанска.

«Российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», — пишут аналитики ISW в актуальном обзоре.

Под Купянском армия РФ 4 и 5 мая атаковала в районе границы в направлении Строевки, а также — вокруг самого Купянска (в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Новоосиново).   На Боровском враг пытался наступать в районе Загрызово, а также восточнее поселка — в районе Копанок  и юго-восточнее — у Ольговки и на территории Луганской области.

На Купянском и Боровском направлениях у врага успехов нет, сообщает Институт изучения войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ есть продвижения в руинах Волчанска".