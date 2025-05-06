ISW: российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ есть продвижения в руинах Волчанска.
«Российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», — пишут аналитики ISW в актуальном обзоре.
Под Купянском армия РФ 4 и 5 мая атаковала в районе границы в направлении Строевки, а также — вокруг самого Купянска (в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Новоосиново). На Боровском враг пытался наступать в районе Загрызово, а также восточнее поселка — в районе Копанок и юго-восточнее — у Ольговки и на территории Луганской области.
На Купянском и Боровском направлениях у врага успехов нет, сообщает Институт изучения войны.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ есть продвижения в руинах Волчанска".