ISW: российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ есть продвижения в руинах Волчанска.

«Российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», — пишут аналитики ISW в актуальном обзоре.

Под Купянском армия РФ 4 и 5 мая атаковала в районе границы в направлении Строевки, а также — вокруг самого Купянска (в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Новоосиново). На Боровском враг пытался наступать в районе Загрызово, а также восточнее поселка — в районе Копанок и юго-восточнее — у Ольговки и на территории Луганской области.

На Купянском и Боровском направлениях у врага успехов нет, сообщает Институт изучения войны.