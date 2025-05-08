Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
В сводке Генштаба ВСУ проинформировали о ситуации на фронте 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие». В общем по состоянию на 16:00 произошло 117 боев.
В частности, на Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки ВС РФ, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас идет бой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ проинформировали о ситуации на фронте 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие». В общем по состоянию на 16:00 произошло 117 боев.".