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Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ

Фронт 16:54   08.05.2025
Виктория Яковенко
Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ проинформировали о ситуации на фронте 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие». В общем по состоянию на 16:00 произошло 117 боев.

В частности, на Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки ВС РФ, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас идет бой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ проинформировали о ситуации на фронте 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие». В общем по состоянию на 16:00 произошло 117 боев.".