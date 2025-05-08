Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ

В сводке Генштаба ВСУ проинформировали о ситуации на фронте 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие». В общем по состоянию на 16:00 произошло 117 боев.

В частности, на Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки ВС РФ, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас идет бой.