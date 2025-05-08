Еще одна жертва «перемирия»: по авто слесаря в Купянске ударил дрон (фото)
Фото: Олег Синегубов
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, около 11:10 в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто «ГАЗ».
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что это был служебный автомобиль. Раненый 49-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Пострадавший — слесарь, который ехал на работу, чтобы отремонтировать поврежденный участок водопроводной сети.
Мужчину госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, утром 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие», российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю возле села Великие Проходы. Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет. С обломочными ранениями их госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, Олег Синегубов, перемирие, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 13:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, около 11:10 в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто «ГАЗ».".