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Все, что нужно знать о «перемирии»: на Харьковщине 8 мая — три раненых женщины

Происшествия 08:58   08.05.2025
Оксана Горун
Все, что нужно знать о «перемирии»: на Харьковщине 8 мая — три раненых женщины

Утром 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие», российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковском районе.

«По данным следствия, 8 мая около 7:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero, который двигался по дороге возле с. Великие Проходы Харьковского района. Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

FPV-дрон ударил по машине на Харьковщине 8 мая 2025 2

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших за минувшие сутки в области не было. Ночь в Харькове прошла без воздушных тревог, но уже утром тревогу объявляли — из-за угрозы баллистики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 мая, когда якобы действует объявленное Путиным «перемирие», российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковском районе".