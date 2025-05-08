Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Ночь в Харькове прошла без тревог
Ночь в Харькове прошла без воздушных тревог. Крайняя тревога была более девяти часов назад — завершилась в 21:40 7 мая. Напомним, российский диктатор Путин объявил «перемирие» с 00:00 ночи с 7 на 8 мая до 00:00 ночи с 10 на 11 мая. Однако его инициатива осталась односторонней — Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня на 30 дней. События минувшей ночи подтверждают, что о настоящем перемирии речь не идет. Например, в соседней Сумской области тревога длится с 02:39, российская авиация сбрасывает на Сумщину КАБы, сообщили Воздушные силы ВСУ буквально в 06:55 утра.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, перемирие, тревога;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".