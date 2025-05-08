Live
  • Чт 08.05.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.44
  • EUR 47.07

Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:09   08.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Ночь в Харькове прошла без тревог

Ночь в Харькове прошла без воздушных тревог. Крайняя тревога была более девяти часов назад — завершилась в 21:40 7 мая. Напомним, российский диктатор Путин объявил «перемирие»  с 00:00 ночи с 7 на 8 мая до 00:00 ночи с 10 на 11 мая. Однако его инициатива осталась односторонней — Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня на 30 дней. События минувшей ночи подтверждают, что о настоящем перемирии речь не идет. Например, в соседней Сумской области тревога длится с 02:39, российская авиация сбрасывает на Сумщину КАБы, сообщили Воздушные силы ВСУ буквально в 06:55 утра.

Читайте также: Второе “перемирие” Путина: ISW оценил мотивы диктатора и реакцию Украины и США

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
08.05.2025, 06:00
Птицебизнес братьев Добкиных СБУ подозревает в пособничестве РФ – ЭП
Птицебизнес братьев Добкиных СБУ подозревает в пособничестве РФ – ЭП
06.05.2025, 22:12
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Новости Харькова – главное 7 мая: приговор «кроту», больница в Изюме за 1 млрд
Новости Харькова – главное 7 мая: приговор «кроту», больница в Изюме за 1 млрд
07.05.2025, 21:49
Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь
08.05.2025, 07:09

Новости по теме:

21:49
Новости Харькова – главное 7 мая: приговор «кроту», больница в Изюме за 1 млрд
21:33
На Харьковщине насмерть сбили человека: ищут свидетелей ДТП
20:41
Сколько ветеранов на Харьковщине, и чем займутся специалисты по сопровождению
20:06
Тепло и сыро: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая
19:40
«Зеленая весна»: в Харькове высадили более 32 тыс. многолетников (фото)

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 8 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".