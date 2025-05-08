Подрыв на Харьковщине: мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет
В ГСЧС сообщили о несчастном случае 7 мая в селе Васильевка Волчанской громады на Харьковщине.
«Мужчина 1979 года получил ранение лица, тела, рук и ног при попытке самостоятельно разобрать взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован в больницу», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки в регионе саперы ГСЧС обнаружили и уничтожили 88 взрывоопасных предметов. 6 мая в Изюме двое мужчин погибли, найдя мину в посадке, еще один ранен.
По информации спасателей, в течение суток на Харьковщине не было пожаров, вызванных российскими обстрелами. Также не было пожаров и в экосистемах, благодаря накрывшим регион дождям. Подразделениям ГСЧС и лесничим удалось ликвидировать пожары в лесах Боровского и Оскольского лесничеств.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, подорвался, пожары;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о несчастном случае 7 мая в селе Васильевка Волчанской громады на Харьковщине".