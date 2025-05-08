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Подрыв на Харьковщине: мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет

Происшествия 08:00   08.05.2025
Оксана Горун
Подрыв на Харьковщине: мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о несчастном случае 7 мая в селе Васильевка Волчанской громады на Харьковщине.

«Мужчина 1979 года получил ранение лица, тела, рук и ног при попытке самостоятельно разобрать взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован в больницу», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки в регионе саперы ГСЧС обнаружили и уничтожили 88 взрывоопасных предметов. 6 мая в Изюме двое мужчин погибли, найдя мину в посадке, еще один ранен.

По информации спасателей, в течение суток на Харьковщине не было пожаров, вызванных российскими обстрелами. Также не было пожаров и в экосистемах, благодаря накрывшим регион дождям. Подразделениям ГСЧС и лесничим удалось ликвидировать пожары в лесах Боровского и Оскольского лесничеств.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о несчастном случае 7 мая в селе Васильевка Волчанской громады на Харьковщине".