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Вакансии почти до 40 тыс. гривен: какую работу предлагают в Харькове и области

Общество 12:06   08.05.2025
Виктория Яковенко
Вакансии почти до 40 тыс. гривен: какую работу предлагают в Харькове и области Фото: ХОВА

По состоянию на 8 мая в Харьковской области актуальны 2938 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного электромеханика с зарплатой 39 700. Представитель торговый будет иметь 35 тысяч, а начальник службы — 31 790.

Инженер по стандартизации будет зарабатывать 26200, маляр – 25 тысяч, судебный эксперт – 24990, врач-хирург – 24980, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, специалист по компьютерной графике (дизайну) – 20 тысяч, а мастер локомотивного депо – 17560.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 8 мая в Харьковской области актуальны 2938 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".