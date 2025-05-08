Вакансии почти до 40 тыс. гривен: какую работу предлагают в Харькове и области

По состоянию на 8 мая в Харьковской области актуальны 2938 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного электромеханика с зарплатой 39 700. Представитель торговый будет иметь 35 тысяч, а начальник службы — 31 790.

Инженер по стандартизации будет зарабатывать 26200, маляр – 25 тысяч, судебный эксперт – 24990, врач-хирург – 24980, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, специалист по компьютерной графике (дизайну) – 20 тысяч, а мастер локомотивного депо – 17560.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.