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Начальник Дергачевской ГВА сделал заявление после удара FPV по гражданским

Происшествия 09:59   08.05.2025
Оксана Горун
Начальник Дергачевской ГВА сделал заявление после удара FPV по гражданским Скриншот

Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отреагировал на российский удар по жителям громады во время так называемого «перемирия».

«Сегодня в 7:06 россияне ударили FPV-дроном по двигавшемуся в Великие Проходы гражданскому автомобилю. В результате попадания ранения получили три женщины 1967-го, 1976-го и 2006-го годов рождения. Пока они госпитализированы в больницу, угрозы их жизни нет», — напомнил Задоренко.

Об этом «прилете», с которого началось «перемирие» Путина в Харьковской области, сообщала местная прокуратура.

«Еще раз призываю граждан ни в коем случае не ехать в приграничные населенные пункты! Такие поездки могут стоить вам жизни!» — заявил начальник Дергачевской ГВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 09:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отреагировал на российский удар по жителям громады во время так называемого «перемирия»".