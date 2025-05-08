Начальник Дергачевской ГВА сделал заявление после удара FPV по гражданским

Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отреагировал на российский удар по жителям громады во время так называемого «перемирия».

«Сегодня в 7:06 россияне ударили FPV-дроном по двигавшемуся в Великие Проходы гражданскому автомобилю. В результате попадания ранения получили три женщины 1967-го, 1976-го и 2006-го годов рождения. Пока они госпитализированы в больницу, угрозы их жизни нет», — напомнил Задоренко.

Об этом «прилете», с которого началось «перемирие» Путина в Харьковской области, сообщала местная прокуратура.

«Еще раз призываю граждан ни в коем случае не ехать в приграничные населенные пункты! Такие поездки могут стоить вам жизни!» — заявил начальник Дергачевской ГВА.