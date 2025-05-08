Начальник Дергачевской ГВА сделал заявление после удара FPV по гражданским
Скриншот
Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отреагировал на российский удар по жителям громады во время так называемого «перемирия».
«Сегодня в 7:06 россияне ударили FPV-дроном по двигавшемуся в Великие Проходы гражданскому автомобилю. В результате попадания ранения получили три женщины 1967-го, 1976-го и 2006-го годов рождения. Пока они госпитализированы в больницу, угрозы их жизни нет», — напомнил Задоренко.
Об этом «прилете», с которого началось «перемирие» Путина в Харьковской области, сообщала местная прокуратура.
«Еще раз призываю граждан ни в коем случае не ехать в приграничные населенные пункты! Такие поездки могут стоить вам жизни!» — заявил начальник Дергачевской ГВА.
Читайте также: Парад страха и секта «Можем повторить» — Зеленский о параде Путина на 9 мая
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, дергачевская громада, задоренко, новости Харькова, поранені;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Начальник Дергачевской ГВА сделал заявление после удара FPV по гражданским»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко отреагировал на российский удар по жителям громады во время так называемого «перемирия»".