Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 июня.

По данным синоптиков, днем ​​ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с, I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: с 20 июня в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха.

Как сообщает гидрометцентр, 19 числа в Харьковской области ожидается +26, уже 20 июня передают +22 градуса, 21 числа – температура прогреется до 21. По прогнозу синоптиков, все эти дни будет дождь.