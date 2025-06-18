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Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать

Общество 14:23   18.06.2025
Виктория Яковенко
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать Фото: geograph.org.uk

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 июня.

По данным синоптиков, днем ​​ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с, I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: с 20 июня в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха.

Как сообщает гидрометцентр, 19 числа в Харьковской области ожидается +26, уже 20 июня передают +22 градуса, 21 числа – температура прогреется до 21. По прогнозу синоптиков, все эти дни будет дождь.

Читайте также: Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 июня.".