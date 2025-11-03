Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Ожидается, что днем ​​будет облачно с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется до 8 – 13° тепла.

В Харькове день ожидают без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 4 – 6° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 9 – 11° тепла.