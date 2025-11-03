Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Погода 19:42   03.11.2025
Оксана Якушко
Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Ожидается, что днем ​​будет облачно с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется до 8 – 13° тепла.

В Харькове день ожидают без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 4 – 6° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 9 – 11° тепла.

Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
03.11.2025, 15:30
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
03.11.2025, 12:32
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
03.11.2025, 07:21
Новости Харькова — главное за 3 ноября: где нет света, три обстрела за неделю
Новости Харькова — главное за 3 ноября: где нет света, три обстрела за неделю
03.11.2025, 16:52
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове
03.11.2025, 17:31
Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
Что повредили россияне в Харьковской области на прошлой неделе
03.11.2025, 20:13

Новости по теме:

29.10.2025
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области
26.10.2025
Днем ураган и ливень. Прогноз погоды на 27 октября в Харькове и области
26.10.2025
Опасная погода будет бушевать завтра, 27 октября, в Харькове и области
24.10.2025
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области
23.10.2025
Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".