Туман вранці. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 4 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Очікують, що вдень буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень прогріється до 8 – 13° тепла.

У Харкові день очікують без істотних опадів🌤. Вночі та вранці можливий слабкий туман🌫.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 9 – 11° тепла.