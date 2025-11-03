Туман вранці. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 4 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Очікують, що вдень буде хмарно з проясненнями🌥.
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень прогріється до 8 – 13° тепла.
У Харкові день очікують без істотних опадів🌤. Вночі та вранці можливий слабкий туман🌫.
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 9 – 11° тепла.
