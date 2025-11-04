Live
  • Вт 04.11.2025
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 5 ноября в Харькове и области

Погода 19:57   04.11.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Погода будет облачной, с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла, днем ​​от 7 до 12° тепла.

В Харькове день ожидают без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. 🌫
Ветер будет восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2 – 4° тепла, днем ​​столбик термометра прогреется до 10 – 12° тепла.

Читайте также: Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова

Автор: Оксана Якушко
