Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 5 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Погода будет облачной, с прояснениями 🌥.

Ветер ожидают восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла, днем ​​от 7 до 12° тепла.

В Харькове день ожидают без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. 🌫

Ветер будет восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2 – 4° тепла, днем ​​столбик термометра прогреется до 10 – 12° тепла.