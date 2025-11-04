Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫. Погода буде хмарною, з проясненнями🌥.
Вітер очікують східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, вдень від 7 до 12° тепла.
У Харкові день очікують без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.🌫
Вітер буде східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, вдень стовпчик термометра прогріється до 10 – 12° тепла.
