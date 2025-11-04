Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області

Погода 19:57   04.11.2025
Оксана Якушко
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман🌫. Погода буде хмарною, з проясненнями🌥.

Вітер очікують східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, вдень від 7 до 12° тепла.

 

У Харкові день очікують без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.🌫

Вітер буде східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, вдень стовпчик термометра прогріється до 10 – 12° тепла.

Читайте також: Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області
04.11.2025, 19:57
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
04.11.2025, 17:29
Новий онкоцентр у Харкові збудують із матеріалів за завищеними цінами – ХАЦ
Новий онкоцентр у Харкові збудують із матеріалів за завищеними цінами – ХАЦ
04.11.2025, 18:36
Майже 450 тис. грн отримає бюджет Харкова після суду над орендарями
Майже 450 тис. грн отримає бюджет Харкова після суду над орендарями
04.11.2025, 19:16
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
04.11.2025, 15:23

Новини за темою:

03.11.2025
Туман вранці. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області
29.10.2025
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
26.10.2025
Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області
26.10.2025
Небезпечна погода вируватиме завтра, 27 жовтня, у Харкові й області
24.10.2025
Вдень дощитиме. Прогноз погоди на 25 жовтня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 19:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".