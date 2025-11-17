Live

Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области

17.11.2025
Оксана Якушко
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​местами возможен небольшой дождь🌧.
Ночью прогнозируют слабый туман. Днем сохранится облачная погода. 🌥
Ветер ожидают южный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем ​​прогреется до 11 – 16°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​возможен небольшой дождь🌧. Ночью прогнозируют слабый туман.
Ветер будет южный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8 – 10° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 13 – 15° тепла.

Автор: Оксана Якушко
