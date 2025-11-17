Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь🌧.
Ночью прогнозируют слабый туман. Днем сохранится облачная погода. 🌥
Ветер ожидают южный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем прогреется до 11 – 16°.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем возможен небольшой дождь🌧. Ночью прогнозируют слабый туман.
Ветер будет южный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8 – 10° тепла, днем столбик термометра поднимется до 13 – 15° тепла.
Читайте также: Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 20:14;