Вдень до +16 і дощ. Прогноз погоди на 18 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 18 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів ⭐️, вдень місцями можливий невеликий дощ🌧.
Вночі прогнозують слабкий туман🌫. Вдень збережеться хмарна погода.🌥
Вітер очікують південний, 7 – 12 м/с, з поривами 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° тепла, вдень прогріється до 11 – 16°.
У Харкові вночі не очікують істотних опадів ⭐️, вдень натомість можливий невеликий дощ🌧. Вночі прогнозують слабкий туман🌫.
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с, з поривами 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 13 – 15° тепла.
