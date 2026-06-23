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Эвакуировали и оштрафовали: мать с детьми нашли в опасной зоне на Харьковщине

Общество 18:24   23.06.2026
Оксана Горун
Эвакуировали и оштрафовали: мать с детьми нашли в опасной зоне на Харьковщине

В Харьковской области продолжают находить на опасных территориях семьи с детьми. Полицейские сообщили об очередной такой эвакуации из Купянского района.

«20 июня из одного из населенных пунктов Купянского района Харьковской области сотрудники полиции эвакуировали семью — 26-летнюю женщину и двоих ее детей в возрасте восьми и двух лет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ГУНП подчеркнули: на территории громады, где жила семья, действует принудительная эвакуация. Там есть реальная угроза для жизни. Однако мать требования выехать не выполняла. Поэтому на нее составили админпротокол.

«Основанием стали нарушение требований законодательства относительно надлежащего исполнения родительских обязанностей, обеспечения безопасности детей и исполнения решений органов государственной власти по эвакуации населения из зон повышенной опасности», — пояснили полицейские.

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Ранее американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет принял участие в эвакуации жителей Купянщины.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 18:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжают находить на опасных территориях семьи с детьми. Полицейские сообщили об очередной такой эвакуации из Купянского района".