Евакуювали й оштрафували: матір із дітьми знайшли в небезпеці на Харківщині

На Харківщині продовжують знаходити на небезпечних територіях сім’ї з дітьми. Поліціянти повідомили про чергову таку евакуацію з Куп’янського району.

“20 червня з одного з населених пунктів Куп’янського району Харківської області працівники поліції евакуювали родину – 26-річну жінку та двоє її дітей віком 8 і 2 років”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У ГУНП наголосили: на території громади, де мешкала родина, діє примусова евакуація. Там є реальна загроза життю. Проте мати вимоги виїхати не виконувала. Тому на неї склали адмінпротокол.

“Підставою стали порушення вимог законодавства щодо належного виконання батьківських обов’язків, забезпечення безпеки дітей та виконання рішень органів державної влади щодо евакуації населення із зон підвищеної небезпеки”, – пояснили поліціянти.

Раніше американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет взяв участь в евакуації мешканців Куп’янщини.