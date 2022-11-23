Истории с коллаборационизмом лаврских попов не меньше 300 лет — Чепинога

На территории Лавры похоронены полковник Иван Искра и Василий Кочубей, то есть люди, пытавшиеся «сдать» гетмана Ивана Мазепу царю Петру. Этой всей истории с коллаборационизмом лаврских попов не год, не три и даже не тридцать. А по меньшей мере – триста! Это не просто несколько «батюшек». Это целая вековая грибница, мицелий, размеры которого немыслимы.