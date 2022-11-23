Истории с коллаборационизмом лаврских попов не меньше 300 лет — Чепинога
На территории Лавры похоронены полковник Иван Искра и Василий Кочубей, то есть люди, пытавшиеся «сдать» гетмана Ивана Мазепу царю Петру. Этой всей истории с коллаборационизмом лаврских попов не год, не три и даже не тридцать. А по меньшей мере – триста! Это не просто несколько «батюшек». Это целая вековая грибница, мицелий, размеры которого немыслимы.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 00:11;
Корреспондент Виталий Чепинога, блогер, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Лавры похоронены полковник Иван Искра и Василий Кочубей, то есть люди, пытавшиеся «сдать» гетмана Ивана Мазепу царю Петру.…".