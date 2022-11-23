Історії з колабораціонізмом лаврських попів не менше 300 років – Чепінога

На території Лаври похоронені полковник Іван Іскра та Василій Кочубей, – тобто люди, які намагалися “здати” гетьмана Івана Мазепу царю Петру. Цій всій історіі з колабораціонізмом лаврських попів не рік, не три і навіть не тридцять. А щонайменше – триста! Це не просто кілька “батюшок”. Це ціла віковічна грибниця, міцелій, розміри якого годі уявити.