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Історії з колабораціонізмом лаврських попів не менше 300 років – Чепінога

Політика 00:11   23.11.2022
Виталий Чепинога
блогер
На території Лаври похоронені полковник Іван Іскра та Василій Кочубей, – тобто люди, які намагалися “здати” гетьмана Івана Мазепу царю Петру. Цій всій історіі з колабораціонізмом лаврських попів не рік, не три і навіть не тридцять. А щонайменше – триста! Це не просто кілька “батюшок”. Це ціла віковічна грибниця, міцелій, розміри якого годі уявити.
Автор: Виталий Чепинога, блогер, экс-нардеп

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 00:11;

    • Кореспондент Виталий Чепинога, блогер, экс-нардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Лаври похоронені полковник Іван Іскра та Василій Кочубей, – тобто люди, які намагалися “здати” гетьмана Івана Мазепу царю…".