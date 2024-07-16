На 3 роки осудили голову Старосалтівської ТГ Коновалова за колабораціонізм

Суд визнав винним Старосалтівського селищного голови Чугуївського району Едуарда Коновалова у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє ХАЦ, посилаючись на вирок Київського райсуду Харкова.

Наприкінці другої декади березня 2022 року Коновалов заселив збройні формування рф у приміщення будівлі Старосалтівського ліцею. Селищний голова наказав керівництву цього ліцею відкрити двері для росіян.

Воєнних було приблизно 40-45 осіб, це були «днр», вони проживали лише в школі. Воєнні повідомили Коновалову, за його словами, що якщо щось станеться, відповідати буде він. Він ключі від ліцею не брав та вказівок по відкриттю ліцею нікому не надавав.

В період окупації, Коновалов зазначає, що допомагав місцевим мешканцям, організовував постачання хліба, молока, допомагав із водою, яку відключили. Росіяни вимагали від нього списки учасників АТО, поліціянтів, він не надав. Також вимагали списки мешканців, також не надав. Стяг України, який висів на будівлі сільради військові держави-агресора зняли самостійно. За словами Коновалова, він військовим держави-агресора не надав жодної техніки, нічого у них не брав, білі пов`язки не носив.

Показаннями директорки Старосалтівського ліцею, примусу з боку російських військових стосовно Коновалова, за словами директорки, не було. Знає, що Коновалов допомагав місцевим мешканцям в період окупації харчами.

Інші свідки підтвердили, що Коновалов надавав вказівки керівництву ліцею відкрити двері закладу для російських військових та те що останні там проживали.

Нагадаємо, що у 2022 році Коновалова затримали та підозрювали у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За цією ж статтею справу передали до суду.

В грудні 2023 року Коновалов ще обвинувачувався за фактом державної зради в умовах воєнного стану, а вже наприкінці січня 2024 року – по більш легкій статті (ч. 4 ст. 111-1 – передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням.

Якщо спочатку Старосалтівському селищному голові загрожувало покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне, то в підсумку все обмежилось покарання у виді позбавлення волі на 3 роки.

Коновалова затримали у травні 2022 року, після звільнення Старого Салтову від російських окупантів. Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Коновалов підозрюється у державній зраді.

Згідно з обвинувального акту, який передали до суду у 2022 році за фактами державної зради в умовах воєнного стану, під час окупації Старого Салтову, 9 березня Едуард Коновалов зібрав у будівлі селищної ради депутатів на нараду, “на якій заявив, що допомагатиме ЗС РФ у розв’язанні питань забезпечення житлом, харчування, транспортними засобами тощо і сподівається на аналогічні вчинки депутатів”. Те саме він заявив жителям селища, агітуючи “не чинити опору загарбникам, а, навпаки, допомагати їм”.

У підсумку, в матеріалах справи та в обвинувальному акті залишилось лише те, що Коновалов наказав керівництву місцевого ліцею передати ключі від будівлі російським військовим.