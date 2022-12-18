Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков

Бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям. У него теперь есть, с чем сравнить. Бизнес стал очень подвижным и адаптивным. И сейчас восток страны, ранее имевший конкурентные преимущества перед западом в количестве населения, из-за релокации и переселения потерял это преимущество.