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Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков

Общество 21:25   18.12.2022
Александр Чумак
президент «Ассоциации частных работодателей»
Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков

Бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям. У него теперь есть, с чем сравнить. Бизнес стал очень подвижным и адаптивным. И сейчас восток страны, ранее имевший конкурентные преимущества перед западом в количестве населения, из-за релокации и переселения потерял это преимущество.

Автор: Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей»

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:25;

    • Корреспондент Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей» в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям. У него…".