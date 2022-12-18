Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков
Бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям. У него теперь есть, с чем сравнить. Бизнес стал очень подвижным и адаптивным. И сейчас восток страны, ранее имевший конкурентные преимущества перед западом в количестве населения, из-за релокации и переселения потерял это преимущество.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:25;
Корреспондент Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей» в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям. У него…".