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Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова

Економіка 21:25   18.12.2022
Олександр Чумак
президент «Асоціації приватних роботодавців»
Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова

Бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців. У нього тепер є, з чим порівняти. Бізнес став дуже рухливим та адаптивним. І зараз схід країни, який раніше мав конкурентні переваги перед заходом у кількості населення, через релокацію та переселення втратив цю перевагу.

Автор: Олександр Чумак, президент «Асоціації приватних роботодавців»

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:25;

    • Кореспондент Олександр Чумак, президент «Асоціації приватних роботодавців» у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців. У нього…".