Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова

Бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців. У нього тепер є, з чим порівняти. Бізнес став дуже рухливим та адаптивним. І зараз схід країни, який раніше мав конкурентні переваги перед заходом у кількості населення, через релокацію та переселення втратив цю перевагу.