Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова
Бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців. У нього тепер є, з чим порівняти. Бізнес став дуже рухливим та адаптивним. І зараз схід країни, який раніше мав конкурентні переваги перед заходом у кількості населення, через релокацію та переселення втратив цю перевагу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:25;
Кореспондент Олександр Чумак, президент «Асоціації приватних роботодавців» у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців. У нього…".