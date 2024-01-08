Попадания по Харькову стали следствем прорыва ПВО — Коваленко
Россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после НГ. Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ. Основной удар пришелся по Харькову, Кривому Рогу, Запорожью и Днепру. Практически все попадания стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен из-за отсутствия соответствующих ЗРК.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: коваленко, пво, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:58;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый…".