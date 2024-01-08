Попадания по Харькову стали следствем прорыва ПВО — Коваленко

Россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после НГ. Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ. Основной удар пришелся по Харькову, Кривому Рогу, Запорожью и Днепру. Практически все попадания стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен из-за отсутствия соответствующих ЗРК.